Футбол

ТАССТАСС«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
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