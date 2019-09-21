Футбол
ТАСС«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
|12′
Андрес Понсе
|27′
|29′
Александр Соболев
Одисе Роши
|33′
|45′
Максим Карпов
|50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
|67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
|71′
|73′
Александр Анюков
Антон Терехов
|81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
|85′
|86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
|86′
|90′+4′
Максим Карпов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
11
Силва
20
Нижич
22
Садулаев
19
Иванов
8
Шиманьски
18
Понсе
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
20
Мияйлович
17
Зиньковский
28
Антон
9
Радоньич
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ахмат» в компенсированное время матча упустил победу над «Крыльями Советов»
Советский спортвчера в 08:54
Спаслись на последних секундах: «Крылья Советов» в Грозном сыграли вничью с «Ахматом»
КП - Самаравчера в 09:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
РБК вчера в 00:27
Политика
Шойгу рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совсем не употребляет алкоголь. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:55
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
Американское аэрокосмическое агентство планирует высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а миссию к Марсу отправить в середине 2030-х годов.
Говорит Москва вчера в 13:51
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Футбол
М. Фернандес: не могу сказать о России плохого слова, чувствую, что я дома
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как чувствует себя в России.
Чемпионат 04:07
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Культура
Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости вчера в 03:36
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Футбол
Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико» в ЛЧ
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой жест в адрес болельщиков мадридского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов (2:2).
RT на русском 02:44
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Футбол
Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»
Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру вчера в 13:16
Армия и оружие
Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не в силах отразить атаку, наподобие той, что была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Общество
Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace
Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 19 сентября в 14:07
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
Известия вчера в 13:53
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30