РПЛ

Кавказский узелКавказский узел«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Ахмат» — «Крылья Советов»: правильно ли засчитан гол гостей?

Спорт-Экспресс09:14

Как Глушаков спас «Ахмат» в матче с «Крыльями»: cупер-сэйв Дениса. ВИДЕО

Sport.ru09:30

«Ахмат» в компенсированное время матча упустил победу над «Крыльями Советов»

Советский спорт08:54

«Крылья Советов» забили гол «Ахмату» на последних секундах игры

Волжская коммуна09:09

«Ахмат» упустил победу в матче с «Крыльями Советов», пропустив на 94-й минуте

Чемпионат08:53

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1. Видеообзор

Sport24.ru09:46

«Крылья» на последних секундах ушли от поражения в Грозном

LiveSport.ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Российская газета 09:33
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали на видео

Труд 18 сентября в 09:22
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

Спорт-Экспресс 10:28
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

РБК 09:05
Происшествия

Тело россиянина обнаружено на таиландском острове Самуи

На таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани полиция обнаружила тело 51-летнего россиянина.
Газета.Ru 08:54
Происшествия

Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем

Украина.ру 10:35
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика

Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским

Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Известия 10:14
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Футбол

В Катаре вратарь привез нелепый гол уже на 10-й секунде матча

Голкипер катарского клуба «Аль-Шахания» Халифа Аль-Досари стал соавтором курьезного гола, пропущенного его командой уже на 10-й секунде матча чемпионата страны против «Аль-Араби».
Sport24.ru вчера в 22:53
Происшествия

Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Политика

Трамп не приедет на саммит ООН по климату

Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой

Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
РБК 09:19
Наука

Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Футбол

«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче чемпионата Германии

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Кёльн».
Чемпионат 11:20
Экономика

В Татарстане запустили завод присадок «Транснефть-Синтез»

Завод "Транснефть-Синтез" по производству противотурбулентных присадок открылся в субботу в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новости 09:35
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Футбол

Манчестер Сити — Уотфорд 7:0 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 10:27
Политика

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ

РБК 10:20
Авто

В МВД предупредили о новой волне угонов

По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное