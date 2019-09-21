РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ахмат-Арене" в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте гол в ворота Сергея Рыжикова забил венесуэльский нападающий грозненцев Андрес Понсе.
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