РПЛ
Нева Спорт«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
|12′
Андрес Понсе
|27′
|29′
Александр Соболев
Одисе Роши
|33′
|45′
Максим Карпов
|50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
|67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
|71′
|73′
Александр Анюков
Антон Терехов
|81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
|85′
|86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
|86′
|90′+4′
Максим Карпов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
11
Силва
20
Нижич
22
Садулаев
19
Иванов
8
Шиманьски
18
Понсе
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
20
Мияйлович
17
Зиньковский
28
Антон
9
Радоньич
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ахмат-Арене" в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте гол в ворота Сергея Рыжикова забил венесуэльский нападающий грозненцев Андрес Понсе.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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