Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ахмат-Арене" в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте гол в ворота Сергея Рыжикова забил венесуэльский нападающий грозненцев Андрес Понсе.

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ

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