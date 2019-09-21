Футбол

Коммерсантъ СамараКоммерсантъ Самара«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Андреас Понсе, у гостей мяч забил Максим Карпов.
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