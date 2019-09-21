Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Андреас Понсе, у гостей мяч забил Максим Карпов.

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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