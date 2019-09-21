Футбол
Коммерсантъ Самара«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
|12′
Андрес Понсе
|27′
|29′
Александр Соболев
Одисе Роши
|33′
|45′
Максим Карпов
|50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
|67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
|71′
|73′
Александр Анюков
Антон Терехов
|81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
|85′
|86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
|86′
|90′+4′
Максим Карпов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
11
Силва
20
Нижич
22
Садулаев
19
Иванов
8
Шиманьски
18
Понсе
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
20
Мияйлович
17
Зиньковский
28
Антон
9
Радоньич
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Андреас Понсе, у гостей мяч забил Максим Карпов.
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