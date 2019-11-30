РПЛ

ЧемпионатЧемпионатГол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола стал полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте.
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