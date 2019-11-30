В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола стал полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте.

Гол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»

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