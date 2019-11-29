Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча закончилась со счетом 1:1. Голы забили: Глушаков (31) — Кварацхелия (90+3).

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

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