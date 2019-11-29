Грозненский "Ахмат" разошелся миром с казанским "Рубином" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.

Происшествия В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

Авто Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.

Армия и оружие Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.