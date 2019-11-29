РПЛ
РИА Новости«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Денис Глушаков
|31′
|36′
Игорь Коновалов
|63′
Филип Уремович
Евгений Харин
|64′
|73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
|74′
|74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
|81′
Олег Иванов
|84′
Денис Глушаков
Антон Швец
|90′+1′
|90′+3′
Хвича Кварацхелия
Ахмат
Расстановка 4‑4‑2
16
Городов
13
Гиголаев
15
Семенов
4
Анхель
19
Иванов
23
Швец
6
Гащенков
21
Роши
11
Силва
22
Садулаев
18
Понсе
22
Дюпин
3
Плиев
71
Поярков
33
Данченко
5
Уремович
21
Кварацхелия
7
Подберезкин
10
Коновалов
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
20
Марков
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Грозненский "Ахмат" разошелся миром с казанским "Рубином" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.
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«Ахмат» — «Рубин». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 30 ноября 2019 года
LiveSport.ru28 ноября в 23:00
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