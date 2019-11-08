РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в 16-м туре РПЛ

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Уралу» предстоит на своем поле принять московский «Спартак». На данный момент грозненцы занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Урал» с 19 очками идет на шестом месте.
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