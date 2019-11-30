РПЛ

Чеченская Республика СегодняЧеченская Республика Сегодня«Ахмат» упустил победу над «Рубином»

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
В матче 18-го тура Чемпионата России грозненский клуб принимал дома, на "Ахмат-Арене" казанский "Рубин".
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