РПЛ

Газета.RuГазета.RuАхмат — Рубин 1:1

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в этой встрече октрыл Денис Глушаков на 31-й минуте.
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