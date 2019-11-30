РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
Грозненский "Ахмат" разошелся миром с казанским "Рубином" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.
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