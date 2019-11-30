Грозненский "Ахмат" разошелся миром с казанским "Рубином" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

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