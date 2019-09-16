РПЛ
Вестник Кавказа«Ахмат» уступил в гостях «Ростову»
Голы в составе "Ростова" забили Хорен Байрамян (54-я минута) и Матиас Норманн (64-я минута). У "Ахмата" единственный мяч записал на свой счет Одисе Роши (19-я минута, с пенальти).
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Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян
Мошенники атаковали пользователей интернет-сервиса Avito с помощью вируса для Android.
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Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
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Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
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«Лаборатория Касперского» не оценила запрет США на госзакупки
От «Лаборатории Касперского» вновь отказываются в США Временный запрет на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» госструктурами США был введен Министерством внутренней безопасности США в 2017 году.
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Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
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Астон Вилла и Вест Хэм сильнейшего не выявили
Астон Вилла и Вест Хэм в последнем матче 5-го тура АПЛ сыграли в нулевую ничью.
Bethub.org вчера в 16:54
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Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.
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Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
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Принцесса Шарлотта рассказала друзьям о беременности Кейт Миддлтон
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.
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Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем
Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
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