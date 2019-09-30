Встреча футбольных клубов "Ахмат" и "Сочи" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу сочинской команды. Игра прошла сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи.

Все про Спорт ру

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Армия и оружие У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35 Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.

Авто Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей «Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.

Политика В МИД назвали опасным ведение переговоров с США В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.

Происшествия Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.

Политика СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера» Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.

Политика Журналистка обвиняет Бориса Джонсона в домогательствах Журналистка обвинила британского премьера Бориса Джонсона в домогательствах. По словам женщины, политик схватил ее за ногу 20 лет назад.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом В Белгородской области на автодороге Валуйки — Алексеевка столкнулись автобус «ПАЗ» и экскаватор-погрузчик, в результате пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Политика США расширили санкционные списки россиян США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Происшествия Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.

Общество Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".

Космос NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.

Политика Аксенов отказался от поста премьера Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов, который совмещал свою должность с премьерской, отказался возглавлять республиканское правительство.

Экономика Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити» «МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Происшествия На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.