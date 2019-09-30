РПЛ
Кавказский узел«Ахмат» проиграл «Сочи» на выезде
Встреча футбольных клубов "Ахмат" и "Сочи" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу сочинской команды. Игра прошла сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи.
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Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
РИА Новости 14:41
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Армия и оружие
У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35
Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.
Утро.ru 05:44
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Военное дело 27 сентября в 10:30
Политика
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер вчера в 10:24
Происшествия
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Политика
СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:37
Политика
Журналистка обвиняет Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка обвинила британского премьера Бориса Джонсона в домогательствах. По словам женщины, политик схватил ее за ногу 20 лет назад.
Народные новости вчера в 17:08
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом
В Белгородской области на автодороге Валуйки — Алексеевка столкнулись автобус «ПАЗ» и экскаватор-погрузчик, в результате пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 15:46
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Игры
The Last of Us: Part II, Игромир и «Джокер»: лучшее на Игромании за неделю
Игромания.ру вчера в 15:52
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости 28 сентября в 00:20
Политика
Аксенов отказался от поста премьера Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов, который совмещал свою должность с премьерской, отказался возглавлять республиканское правительство.
Росбалт 14:37
Экономика
Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»
«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
РБК 14:54
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира
Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.
РБК 12:36
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52