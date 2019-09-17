Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Ахмат» заявил о готовности пригласить Мамаева в клуб

Кстати, ранее "Зенит" заключил с Александром Кокориным контракт до конца сезона. Напомним, что 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве, вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
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Гендиректор «Ахмата»: клуб готов предложить контракт Мамаеву

ТАСС03:10

Рашид Рахимов: «Можем рассмотреть трансфер Мамаева, но решение будет принимать игрок»

Матч ТВ06:50

Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев будет заинтересован, то мы обсудим контракт»

Sport.ru06:30

Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев изъявит желание, побеседуем о контракте»

Sports.ru05:43

Рашид Рахимов: «Можем рассмотреть трансфер Мамаева, но решение будет принимать игрок»

Sportbox.RU06:50

В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву

RT на русском03:20

«Ахмат» готов предложить контракт Мамаеву

Газета.Ru03:35
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Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений

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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении «Союза»

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Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Авто

Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari

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В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом

Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
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Lenta.ru вчера в 21:40
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Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
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Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
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Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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В «Культурный норматив школьника» включили песни Nirvana и Queen

В список рекомендуемых попали в том числе и песни групп Queen (Bohemian Rhapsody), Nirvana (Smells Like Teen Spirit), Pink Floyd (Money), The Beatles (All You Need is Love), ABBA (Dancing Queen), Виктора Цоя («Перемен») и «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью»).
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Сноуден признал опасными мессенджеры WhatsApp и Telegram

Проживающий в России экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предупредил чиновников об опасностях, которые таят в себе мессенджеры WhatsApp и Telegram.
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Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Lenta.ru 05:59
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Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.
РБК 09:16
Общество

На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения

В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:28
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
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ВВС США назвали новый самолёт «Красный ястреб»

ВВС США раскрыли официальное название своего нового реактивного учебно-тренировочного самолета T-7A, получившего обозначение «Red Hawk» - «Красный ястреб».
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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