Футбол
Вечерняя Москва«Ахмат» заявил о готовности пригласить Мамаева в клуб
Кстати, ранее "Зенит" заключил с Александром Кокориным контракт до конца сезона. Напомним, что 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве, вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:40, Вашингтон
Политика
В ООН назвали способ объединения Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.
Lenta.ru 08:15
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Политика
В России изменятся правила ухода в отпуск
Как отметил в интервью РБК депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, один из авторов нового закона, в связи с цифровизацией многое в жизни россиян меняется.
Мойка78 03:33
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 08:21
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Авто
Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari
Motorsport.com Russia 04:42
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили песни Nirvana и Queen
В список рекомендуемых попали в том числе и песни групп Queen (Bohemian Rhapsody), Nirvana (Smells Like Teen Spirit), Pink Floyd (Money), The Beatles (All You Need is Love), ABBA (Dancing Queen), Виктора Цоя («Перемен») и «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью»).
Бел.Ру вчера в 04:46
Политика
Сноуден признал опасными мессенджеры WhatsApp и Telegram
Проживающий в России экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предупредил чиновников об опасностях, которые таят в себе мессенджеры WhatsApp и Telegram.
Ридус вчера в 08:57
Политика
Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.
РБК 09:16
Общество
На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения
В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:28
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
ВВС США назвали новый самолёт «Красный ястреб»
ВВС США раскрыли официальное название своего нового реактивного учебно-тренировочного самолета T-7A, получившего обозначение «Red Hawk» - «Красный ястреб».
Военное обозрение 03:24
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26