Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Ахмат» заявил о готовности пригласить Мамаева в клуб

Кстати, ранее "Зенит" заключил с Александром Кокориным контракт до конца сезона. Напомним, что 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве, вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
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Гендиректор «Ахмата»: клуб готов предложить контракт Мамаеву

ТАСС03:10

Рашид Рахимов: «Можем рассмотреть трансфер Мамаева, но решение будет принимать игрок»

Матч ТВ06:50

Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев будет заинтересован, то мы обсудим контракт»

Sport.ru06:30

Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев изъявит желание, побеседуем о контракте»

Sports.ru05:43

Рашид Рахимов: «Можем рассмотреть трансфер Мамаева, но решение будет принимать игрок»

Sportbox.RU06:50

В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву

RT на русском03:20

«Ахмат» готов предложить контракт Мамаеву

Газета.Ru03:35
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:15, Вашингтон
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Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

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При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
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Первый снег пошел в Подмосковье

В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика

США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже

Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Происшествия

Областной суд оставил в силе приговор Наталье Башкатовой

Орловский областной суд отставил в силе приговор в отношении бывшего участкового Натальи Башкатовой, осужденная на 2 года за халатность, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук.
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Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Театры

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После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
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Сборная Испании стала победителем Кубка мира по баскетболу

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Planet Today 06:20
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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Футбол

«Зенит» в матче с «Лионом» во Франции поддержат 300 болельщиков

На матче группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» ожидается до 47 тысяч болельщиков, из которых до 300 человек поддержат сине-бело-голубых.
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Российские актеры массово поддержали Павла Устинова

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Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
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Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.
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Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

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Экс-главу украинского Нацбанка Валерию Гонтареву, скорее всего, не экстрадируют в Украину после поджога ее дачного дома под Киевом.
Rambler News Service 05:15
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В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия

В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

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Известия вчера в 12:26
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Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее

Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
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