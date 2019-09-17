Футбол
Вечерняя Москва«Ахмат» заявил о готовности пригласить Мамаева в клуб
Кстати, ранее "Зенит" заключил с Александром Кокориным контракт до конца сезона. Напомним, что 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве, вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:15, Вашингтон
Происшествия
СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
RT на русском 08:02
Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 08:08
Политика
Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Общество
Первый снег пошел в Подмосковье
В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
Газета.Ru 06:15
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Происшествия
Областной суд оставил в силе приговор Наталье Башкатовой
Орловский областной суд отставил в силе приговор в отношении бывшего участкового Натальи Башкатовой, осужденная на 2 года за халатность, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук.
Орловские новости 06:04
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Баскетбол
Сборная Испании стала победителем Кубка мира по баскетболу
Московский Комсомолец 15 сентября в 10:22
Наука
В США предложили производить цемент с помощью электричества
Planet Today 06:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Футбол
«Зенит» в матче с «Лионом» во Франции поддержат 300 болельщиков
На матче группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» ожидается до 47 тысяч болельщиков, из которых до 300 человек поддержат сине-бело-голубых.
78.ru 07:57
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Происшествия
На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев
В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.
Вести.Ru 04:22
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Политика
Коломойский прокомментировал поджог дома экс-главы Нацбанка Украины
Экс-главу украинского Нацбанка Валерию Гонтареву, скорее всего, не экстрадируют в Украину после поджога ее дачного дома под Киевом.
Rambler News Service 05:15
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.
Вести.Ru 04:57
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47