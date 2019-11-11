Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАхметов вызван в сборную России вместо Баринова

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Ранее стало известно, что хавбек «Валенсии» Денис Черышев не сможет помочь команде Станислава Черчесова в предстоящих играх отбора к Евро-2020. Вместо 28-летнего футболиста был вызван Александр Ерохин («Зенит»). В текущем сезоне Ахметов провел 21 матч за ЦСКА и забил три гола.
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