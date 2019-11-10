Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧерчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внёс ещё одно изменение в состав. В расположение национальной команды на ближайший сбор вместо травмированного полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова поедет хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.
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