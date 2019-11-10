Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАхметов вызван в сборную России вместо Баринова

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.
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