Спорт
ЧемпионатАкименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира
Если честно, не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира. Уже был настрой ехать отдыхать. Я тренировался в эконом-режиме, это явно не была подготовка на чемпионат мира.
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Церемония награждения российских призеров на ЧМ в Дохе перенесена из-за пустых трибун
Sport24.ruвчера в 18:45
Награждение в высоте перенесли из-за того, что все зрители ушли со стадиона
Спорт-Экспрессвчера в 17:22
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru 03 октября в 12:12
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Авто
Внедорожник LADA 4x4 обзаведется версией для медицинской службы
Как отмечается, продажи машин из ограниченной серии должны начаться уже в середине октября.
CarsWeek.ru 03 октября в 06:00
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Следующего президента России назвал политолог Соловей
Соловей считает, что произойдет замена глав двух госкорпораций - «Газпрома» и «Транснефти».
LentaChel.ru 00:06
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
NewInform 03 октября в 11:52
Музыка
Группа KISS даст подводный концерт для акул
Легендарная рок-группа Kiss исполнит свои хиты на подводном концерте в Индийском океане.
iReactor 00:22
Общество
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика
Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа
Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 03 октября в 05:11
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии
Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Футбол
Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками
В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат вчера в 17:38
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Известия вчера в 22:10
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ вчера в 04:19