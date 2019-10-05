Спорт

ЧемпионатЧемпионатАкименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира

Если честно, не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира. Уже был настрой ехать отдыхать. Я тренировался в эконом-режиме, это явно не была подготовка на чемпионат мира.
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Каминг-аут датского хоккеиста, «Барса» может снять Вальверде и обменять Гризманна, победа Медведевой, серебро и бронза на ЧМ по легкой атлетике и другие новости утра

Sports.ru00:00

Церемония награждения российских призеров на ЧМ в Дохе перенесена из-за отсутствия зрителей на трибунах

Sportbox.RUвчера в 19:00

Церемония награждения российских призеров на ЧМ в Дохе перенесена из-за пустых трибун

Sport24.ruвчера в 18:45

«Напрягает то, поедем ли мы вообще в Токио». Илья Иванюк - о бронзе ЧМ и планах на олимпийский сезон

Матч ТВвчера в 18:11

Награждение в высоте перенесли из-за того, что все зрители ушли со стадиона

Спорт-Экспрессвчера в 17:22

Прыгун в высоту Баршим признался, что прошлогодняя травма могла поставить крест на карьере

ТАСС Спорт00:54

Михаил Акименко и Илья Иванюк рассказали о медалях на ЧМ по лёгкой атлетике

Чемпионатвчера в 18:20
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Общество

Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

Lenta.ru 03 октября в 12:12
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Авто

Внедорожник LADA 4x4 обзаведется версией для медицинской службы

Как отмечается, продажи машин из ограниченной серии должны начаться уже в середине октября.
CarsWeek.ru 03 октября в 06:00
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Единоборства

Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика

Следующего президента России назвал политолог Соловей

Соловей считает, что произойдет замена глав двух госкорпораций - «Газпрома» и «Транснефти».
LentaChel.ru 00:06
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие

Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ

Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
NewInform 03 октября в 11:52
Музыка

Группа KISS даст подводный концерт для акул

Легендарная рок-группа Kiss исполнит свои хиты на подводном концерте в Индийском океане.
iReactor 00:22
Общество

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика

Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа

Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 03 октября в 05:11
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Футбол

Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат вчера в 17:38
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru вчера в 11:55
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Общество

В Сети удивились задачке для первоклассников

Известия вчера в 22:10
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ вчера в 04:19
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Катарский легкоатлет, прыгун в высоту, чемпион мира 2017 года. До 15 лет он также выступал в прыжках в длину, но затем окончательно перешёл на высоту.
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