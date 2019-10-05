Спорт
КП - БрянскБрянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «бронзу» на чемпионате мира
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Под нейтральным флагом 4 октября на нем выступал уроженец Брянской области, 26-летний прыгун в высоту Илья Иванюк. С третьей попытки нашему земляку покорилась высота в 2 метра 35 сантиметров.
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Церемония награждения российских призеров на ЧМ в Дохе перенесена из-за пустых трибун
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