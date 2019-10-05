В столице Катара - Дохе - проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня вечером соревновались прыгуны в высоту. В финале брянский легкоатлет Илья Иванюк занял 3 место.

Илья Иванюк едва не стал чемпионом мира по легкой атлетике

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