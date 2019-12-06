Общество
Российская газетаАкимов: Стресс-тесты выдержали 5 из 7 цифровых «дорожных карт»
Экспертная группа по итогам стресс-тестов одобрила пять из семи "дорожных карт" развития сквозных цифровых технологий. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на пресс-брифинге в рамках форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.
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Вице-премьер РФ Акимов назвал основные направления развития цифровой экономики
Вести.Финанс06 декабря в 07:42
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Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
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Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
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Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
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Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
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Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
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