Общество

Российская газетаРоссийская газетаАкимов: Стресс-тесты выдержали 5 из 7 цифровых «дорожных карт»

Экспертная группа по итогам стресс-тестов одобрила пять из семи "дорожных карт" развития сквозных цифровых технологий. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на пресс-брифинге в рамках форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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