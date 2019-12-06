Экспертная группа по итогам стресс-тестов одобрила пять из семи "дорожных карт" развития сквозных цифровых технологий. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на пресс-брифинге в рамках форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.

Политика Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Экономика С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

Технологии PlayStation 5 получит более производительную версию Pro Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.