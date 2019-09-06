Экономика
РИА НовостиАкимов прокомментировал идею приватизации «Победы»
С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху.
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Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском вчера в 03:20
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением суда освобождены по УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.
RT на русском 03:01
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и "российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира".
Ведомости вчера в 09:17
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 04 сентября в 03:22
Общество
В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей
Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 01:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Политика
Юрий Лоза раскритиковал заявление Ксении Собчак о Крыме
Юрий Лоза, певец из России, подверг жесткой критике заявление Ксении Собчак, телеведущей и журналистки, о том, что Крым принадлежит Украине.
Discover24 03:01
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия вчера в 07:33
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Здоровье
За семь месяцев в Башкирии врачи и фельдшеры выявили 1650 случаев рака
Всего за семь месяцев 2019 года в Башкирии медики обнаружили рак у 1650 пациентов.
Московский Комсомолец 02:40
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19
Баскетбол
Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
Нева Спорт вчера в 20:30
Музыка
Латвийская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Пятый канал вчера в 22:43
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru вчера в 11:50
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году.
РБК 00:03
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Путин обеспокоился маткапиталом
Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
Lenta.ru 02:43