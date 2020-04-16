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Акинфеев: Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не стоит
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Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не стоит.В источнике
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Акинфеев о шашлыках в парках: «Это немного испугало. Несколько тысяч могут заразить сотни тысяч»

Sports.ru 06:39
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Акинфеев раскритиковал людей, нарушающих карантин

РИА Новости 07:00
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Акинфеев: видео из парков с шашлыками немного пугают. Тысячи могут заразить сотни тысяч

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