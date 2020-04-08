Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАкинфеев добился снижения зарплат всем игрокам ЦСКА

График урезания зарплат в московском футбольном ЦСКА утвердило руководство клуба, 8 апреля сообщает «Чемпионат». Сообщается, что одну из главных ролей в достижении консенсуса между игроками и тренерами «армейского» клуба сыграл капитан команды Игорь Акинфеев.
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ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев

Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА в связи с паузой из-за пандемии коронавируса договорилось с футболистами о понижении зарплат. По договорённости сторон выплаты с 19 марта, когда команды ушли карантин, и до 31 марта будут снижены на 50 процентов.
Чемпионат13:01

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Источник: игроки ЦСКА согласились понизить зарплату. Акинфеев был главным инициатором в клубе

Sport.ru14:14

Акинфеев первым в ЦСКА поддержал урезание заработной платы

ProstoProSport13:16

ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева

Soccer.ru13:32

Акинфеев помог согласовать снижение зарплат в ЦСКА

Вести.Ru13:28

СМИ: Акинфеев является главным инициатором снижения зарплаты среди футболистов ЦСКА

RT на русском13:36

ЦСКА договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%

Metaratings13:05

ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев

Чемпионат13:01
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
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Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека

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Известия 17:03
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В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

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Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
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МР7.ру 06 апреля в 13:24
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Главное

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Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом

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Общество

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Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Сергей Полунин станцует в пустом зале «Зарядье» для онлайн-зрителей

Артист балета Сергей Полунин 10 апреля представит балет Sacre в московском зале "Зарядье", который будет вести трансляцию вечера онлайн.
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Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

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Общество

В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

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La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

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Общество

Брянские семьи получат дополнительные выплаты на детей уже в апреле

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Общество

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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия 05:43
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

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Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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