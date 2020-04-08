Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА в связи с паузой из-за пандемии коронавируса договорилось с футболистами о понижении зарплат. По договорённости сторон выплаты с 19 марта, когда команды ушли карантин, и до 31 марта будут снижены на 50 процентов.

с чего всё началось

График урезания зарплат в московском футбольном ЦСКА утвердило руководство клуба, 8 апреля сообщает «Чемпионат». Сообщается, что одну из главных ролей в достижении консенсуса между игроками и тренерами «армейского» клуба сыграл капитан команды Игорь Акинфеев.

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