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МордовМедиаАкинфеев и Фернандес прилетели в Саранск на матч с «Тамбовом»
В воскресенье на «Мордовия Арене» состоится встреча «Тамбова» с московским ЦСКА. Стартовый свисток в матче девятого тура чемпионата России прозвучит в 16:30. «Армейцы» прибыли в Саранск накануне самолётом.
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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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Эксперты назвали полезные свойства ромашкового чая.
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Должность главы киевской администрации планируют упразднить
Ранее, 4 сентября, кабинет министров Украины принял решение уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) — сообщалось, что оно будет направлено на подписание главе государства Владимиру Зеленскому.
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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
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Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
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В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
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Пушков заявил об угрозе новой войны в мире
Сенатор Алексей Пушков заявил, что обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном может привести к новой войне.
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В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
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Мария Бутырская рассказала Лере Кудрявцевой о конфликтах с тещей
Звезда отечественного фигурного катания Мария Бутырская пришла на передачу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
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В Петербурге затворы дамбы закроют из-за угрозы подъема уровня воды
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Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
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Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
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"15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - заявили в Минобороны.
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Националисты VS геи: чем закончится «Харьков Прайд 2019»?
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ГИБДД проверит видео со свадебным катафалком Собчак
Инспекторы ГИБДД заинтересовались ранее появившимся видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
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