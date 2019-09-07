Футбол

Газета.RuГазета.RuАкинфеев назвал сборную России возрождающейся командой

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС. Спортсмен также сравнил нынешнее поколение отечественных футболистов с предыдущим.
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с чего всё началось

Акинфеев отметил возрождение сборной России по футболу после ЧМ-2018

Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. "Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее, - сказал 33-летний Акинфеев. - Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается.
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