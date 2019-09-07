Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. "Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее, - сказал 33-летний Акинфеев. - Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается.

с чего всё началось

Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС. Спортсмен также сравнил нынешнее поколение отечественных футболистов с предыдущим.

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