Футбол

Газета.RuГазета.RuАкинфеев назвал сборную России возрождающейся командой

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС. Спортсмен также сравнил нынешнее поколение отечественных футболистов с предыдущим.
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