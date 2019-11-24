Лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» признан голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев. Лучшего игрока матча выбирал эксперт телеканала «Матч Премьер», бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков.

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Общество В России начинается масштабная распродажа Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.