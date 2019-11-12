Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть Акинфеева в национальную команду.

Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России

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