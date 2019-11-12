Спорт день за днем

Как стало известно «Спорту День за Днем», вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев озабочен состояние своего здоровья, из-за чего отказывается от возвращения в сборную России, несмотря на предложение главного тренера Станислава Черчесова.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен вернуть Акинфеева в национальную команду.

Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России

Спорт день за днем

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