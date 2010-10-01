Футбол
Спорт-ЭкспрессАкинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша
Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
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