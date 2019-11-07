Снова сейвище.https: / / t.co / mT3UtsxJ0B # ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com / WmtVOzMlSz — Матч ТВ (@ MatchTV) November 7, 2019 Напомним, что прославилась нога Акинфеева в 2018 году, когда в 1/8 финала чемпионата мира вратарь отразил решающий пенальти в матче с Испанией именно этой частью тела.

Политика «Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.

Общество Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2» Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Единоборства Пьяный Александр Емельяненко не смог попасть домой За три недели до поединка с Михаилом Кокляевым популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала, не сумев попасть домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Транспорт В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов «Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Политика Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Общество Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.

Общество Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.