Футбол

MetaratingsMetaratingsАкинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

Снова сейвище.https: / / t.co / mT3UtsxJ0B # ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com / WmtVOzMlSz — Матч ТВ (@ MatchTV) November 7, 2019 Напомним, что прославилась нога Акинфеева в 2018 году, когда в 1/8 финала чемпионата мира вратарь отразил решающий пенальти в матче с Испанией именно этой частью тела.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

Metaratingsвчера в 22:09

Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы (видео)

Матч ТВ05:12

Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы (видео)

Sportbox.RU05:12

Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой

Газета.Ruвчера в 23:36

«Нога Акинфеева» вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы

РИА Новости09:39

Акинфеев отразил мяч ногой, как в матче против Испании на ЧМ-2018

Life.ruвчера в 21:54

Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 21:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Политика

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 11:29
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru 01:45
Авто

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 06:57
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Единоборства

Пьяный Александр Емельяненко не смог попасть домой

За три недели до поединка с Михаилом Кокляевым популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала, не сумев попасть домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.
FightTime.ru 08:53
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 11:05
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ

ТАСС 05:41
Гаджеты

Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 09:56
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 09:33
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 09:26
Происшествия

Мужчина из-за долгов зарезал беременную жену и сына

Вести.Ru 10:39
Происшествия

После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 10:18
Армия и оружие

РФ и Турция провели третье совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, заявили в Министерстве обороны РФ.
Парламентская газета 11:32
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 11:41
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 09:21
Здоровье

Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»

Известно, что первый выезд передвижного стоматологического комплекса состоялся в село Пакали Тонкинского района в составе Северного «Поезда здоровья».
КП - Нижний Новгород 11:47
Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 08:03
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 11:08
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Экономика

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 07:58
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail

Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 10:27
Общество

Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 05:38
Футбол

«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

Свободная Пресса вчера в 19:56
Футбол

Глава MLS подтвердил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»

ODDS.ru 05:22
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 11:37
Футбол

Васин и Щенников ведут строительный бизнес с бывшими футболистами

Ранее сообщалось, что Щенников вернулся на поле спустя пять месяцев после травмы.
Soccer.ru 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное