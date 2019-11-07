Футбол
MetaratingsАкинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой
Снова сейвище.https: / / t.co / mT3UtsxJ0B # ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com / WmtVOzMlSz — Матч ТВ (@ MatchTV) November 7, 2019 Напомним, что прославилась нога Акинфеева в 2018 году, когда в 1/8 финала чемпионата мира вратарь отразил решающий пенальти в матче с Испанией именно этой частью тела.
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Первые симптомы рака печени назвали врачи
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