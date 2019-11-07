Футбол
MetaratingsАкинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях играет против «Ференцвароша». На 62-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы открыть счёт в игре, но вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев продемонстрировал чудеса реакции и спас свою команду от гола, отразив удар лёжа правой ногой.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
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