Футбол

MetaratingsMetaratingsАкинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях играет против «Ференцвароша». На 62-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы открыть счёт в игре, но вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев продемонстрировал чудеса реакции и спас свою команду от гола, отразив удар лёжа правой ногой.
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