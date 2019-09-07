Футбол
News.ruАкинфеев признал «поколение Аршавина» сильнее нынешнего
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Бывший вратарь российской сборной, капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил два поколения футболистов национальной команды РФ. Как передаёт РИА Новости, Акинфеев заявил, что бесспорно «поколение Аршавина и Павлюченко» сильнее нынешнего.
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Игорь Акинфеев: «Поколение Аршавина и Павлюченко было немножечко сильнее нынешнего»
Спорт-Экспрессвчера в 12:49
Акинфеев считает поколение Аршавина сильнее нынешних российских футболистов
RT на русскомвчера в 13:40
Акинфеев – о нынешней сборной России: «Поколение Аршавина, Павлюченко и остальных было сильнее»
Бомбардир.рувчера в 12:19
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