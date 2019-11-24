Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ между армейцами и «Крыльями Советов». Акинфеев сыграл на ноль, сделав несколько важных сейвов.

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