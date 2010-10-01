Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России.

Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 21

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.

Общество В ЦИК объяснили публикацию итогов голосования до закрытия участков В Центризбиркоме РФ объяснили, почему публикация итогов голосования по поправкам в Конституцию ведется в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков. 5

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 68

Кино Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,1K

Экономика Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.

Политика Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК. 6

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку. 17

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 691

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 7

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 114

Экономика HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ. 205

Происшествия Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением. 4

Происшествия Комиссия СПЧ призвала наказать полицейского, сломавшего руку Френкелю Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль расследование инцидента на УИК №2191, где полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, заявление опубликовано на сайте СПЧ.

Политика Путин одобрил проект совместного с Турцией и Ираном заявления по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — подчеркнул глава государства. 119

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 699