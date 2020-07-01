Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России.

Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ

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