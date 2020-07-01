Общество

CT newsCT newsАкинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ

Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России.
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Игорь Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию

Чемпионат08:24

Акинфеев призвал идти на голосование по поправкам в Конституцию

Metaratings09:03

Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ

Soccer.ru08:39

Сергей Тарасов: Голосуя за поправки в конституцию, мы думаем о наших детях, а главное – о нашем будущем

Online47.ru09:07

Акинфеев призвал принять участие в общероссийском голосовании

ProstoProSport07:38

Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

ФАН05:40

«Сегодня важный день». Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

Life.ru03:51
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Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
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Политика

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Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

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Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
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Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке

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Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России. Самый преданный футболист среди топ-10 лиг Европы.
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