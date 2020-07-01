Общество
CT newsАкинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ
Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России.
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Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 09:58
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Происшествия
В ульяновской колонии обнаружили подкоп для побега
Сотрудники УФСИН по Ульяновской области обнаружили на территории одной из колоний в регионе подкоп для побега, материалы будут переданы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:55
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело 05:45
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с июля на 3,7%
Тарифы на коммунальные услуги для жителей столицы с 1 июля в среднем будут повышены на 3,7%, сообщили "Интерфаксу" в комплексе экономической политики Москвы.
Интерфакс вчера в 17:42
Политика
Экзитпол: Почти 60% петербуржцев проголосовали против изменения Конституции
Сторонники кампании «НЕТ!» предоставили очередные данные опросов, проходящих возле участков для голосования по поправкам в Конституцию.
Росбалт 08:55
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Общество
На Южном Урале по Конституции проголосовали более 58 % избирателей
Южноуральская панорама 07:58
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Политика
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 09:04
Политика
Трамп объяснил, зачем придумали историю о «сговоре» России и талибов
Президент США Дональд Трамп объяснил, что историю о сговоре России и движения "Талибан"* (организация запрещена в России) придумали, чтобы помешать ему и Республиканской партии.
Газета.Ru 09:30
Общество
Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Компания Volvo Cars вынуждена отозвать порядка 2,1 млн своих автомобилей, которые сошли с конвейеров ее заводов по всему миру в период с 2006 по 2019 год.
SpeedMe 07:11
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 29 июня в 11:01
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым
Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
Известия 09:50
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40