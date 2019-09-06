Футбол
Матч ТВАкинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика
Акинфеев пообщался с 12-летним Степаном Махаличевым, имеющим ограниченные возможности здоровья, провел небольшую экскурсию по базе команды, подарил игровую футболку, а также сделал совместное фото. 9 сентября ЦСКА в Ватутинках проведет товарищеский матч с московским «Араратом» в закрытом режиме.
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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SpeedMe вчера в 15:48
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Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
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Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
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Происшествия
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Комсомольская правда 07:06
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«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
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Помпео призвал Украину обновить нормандский формат
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что США полагаются на стремление новых украинских властей обновить нормандский формат переговоров, а США активно помогают искать верные решения.
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РИА Новости вчера в 17:45