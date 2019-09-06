Футбол

Матч ТВМатч ТВАкинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика

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Акинфеев пообщался с 12-летним Степаном Махаличевым, имеющим ограниченные возможности здоровья, провел небольшую экскурсию по базе команды, подарил игровую футболку, а также сделал совместное фото. 9 сентября ЦСКА в Ватутинках проведет товарищеский матч с московским «Араратом» в закрытом режиме.
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Акинфеев встретился с 12-летним больным болельщиком ЦСКА.Фото

Спорт-Экспресс07:18

Акинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика

Матч ТВ07:18

Акинфеев встретился с 12-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья

Sport24.ru07:25

Акинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика

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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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