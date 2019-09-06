Футбол

Матч ТВМатч ТВАкинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика

Акинфеев пообщался с 12-летним Степаном Махаличевым, имеющим ограниченные возможности здоровья, провел небольшую экскурсию по базе команды, подарил игровую футболку, а также сделал совместное фото. 9 сентября ЦСКА в Ватутинках проведет товарищеский матч с московским «Араратом» в закрытом режиме.
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