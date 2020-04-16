Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАкинфеев раскритиковал людей, нарушающих карантин

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян оставаться дома и не нарушать режим карантина. Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 16 апреля.
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Акинфеев о шашлыках в парках: «Это немного испугало. Несколько тысяч могут заразить сотни тысяч»

Sports.ru06:39

Игорь Акинфеев: «Самоизоляция — важная история. У нас каникулы до 1 мая, но понятно, что это не предел»

Спорт-Экспресс04:36

Акинфеев: немножко испугало видео из парков, куда поломились жарить шашлыки

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Акинфеев о нарушителях карантина: эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч

Metaratings05:20

Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»

Soccer.ru04:18

Акинфеев: видео из парков с шашлыками немного пугают. Тысячи могут заразить сотни тысяч

Чемпионат04:16

Акинфеев: «Видел видео, где люди в парках жарили шашлыки. Это немножко пугает»

Sport24.ru04:13
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Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
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Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
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Общество

За сутки в России коронавирусом заразились 3 448 человек

На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек.
АМИТЕЛ 04:29
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Кино

Новый фильм Роберта Дауни-младшего вышел в онлайн-кинотеатре

Телеканал 360° 03:14
Политика

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам России в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Политика

Медведев: ситуация в некоторых отраслях экономики напоминает коллапс

В некоторых отраслях российской экономики ситуация уже напоминает коллапс.
EastRussia 01:06
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели

С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 14 апреля в 01:53
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
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Общество

Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
RT на русском 07:11
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
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Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
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Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
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Происшествия

В Кирове от коронавируса скончались две женщины

Сегодня ночью в Кирове скончались две женщины, больные коронавирусом.
РИА НаВятке 04:11
13
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
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Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
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Политика

Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:47
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Наука

Обнаружена причина первого масштабного вымирания в истории земли

Ученые пришли к выводу, что первое глобальное вымирание в истории Земли было спровоцировано длительной нехваткой кислорода в океанах.
Rusargument вчера в 13:38
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Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
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Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
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Наука

В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо

Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Политика

Онлайн-трансляция выступления Путина в ходе совещания с правительством 15 апреля

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин выступил в начале совещания с членами правительства, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Профиль вчера в 07:58
Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
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Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
14
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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