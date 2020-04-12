Коронавирус
Газета.RuАкинфеев высказался о пандемии коронавируса
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о пандемии коронавируса, передает официальный сайт красно-синих.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются
Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Здоровье
В Бурятии число зараженных коронавирусом достигло 73 человек
Количество граждан в республике Бурятия, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 11 апреля достигло 73 человек, заявили в министерстве здравоохранения республики.
ИА Красная Весна вчера в 16:05
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Происшествия
В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты
Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru 06:10
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая является бывшей сотрудницей вице-президента США Джо Байдена, написала на него заявление в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах в 1993 году.
iReactor вчера в 12:17
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Общество
Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса
Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ 20:27
Религия
Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан
Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда".
Москва 24 вчера в 20:49
Общество
Роспотребнадзор создал памятку о правах потребителей в условиях пандемии коронавируса
Роспотребнадзор разработал справочный материал по вопросам защиты прав потребителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 20:59
Здоровье
The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)
По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ 12:31
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
32 жителей Приморья эвакуировали из Сеула
Сегодня, 12 апреля, из аэропорта Сеула во Владивосток эвакуированы российские туристы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 05:25
Спорт
Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов.
Вести.Ru 14:45
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб находится под угрозой банкротства
Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства.
Газета.Ru 21:10
Политика
Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Наука
Первыми через Атлантический океан переправились древние обезьяны
Африканские обезьяны переплыли Атлантический океан на плотах из растительности около 34 миллионов лет назад.
ИА Красная Весна 10 апреля в 17:37
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Здоровье
Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю
Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива.
ФедералПресс 20:47