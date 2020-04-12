Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАкинфеев высказался о пандемии коронавируса

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о пандемии коронавируса, передает официальный сайт красно-синих.
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Акинфеев посочувствовал людям, находящимся в квартирах на самоизоляции

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Акинфеев об изоляции: «Не представляю, каково тем, кто живет в небольших квартирах»

Sports.ru14:35

Акинфеев посочувствовал россиянам, живущим в квартирах

ProstoProSport13:44

Акинфеев высказался о пандемии коронавируса

Газета.Ru14:28

Акинфеев: «Понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина»

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Акинфеев пожалел сидящих в квартирах на самоизоляции людей

Lenta.ru14:29

Акинфеев: понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина

Чемпионат13:10
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика

API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Здоровье

В Бурятии число зараженных коронавирусом достигло 73 человек

Количество граждан в республике Бурятия, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 11 апреля достигло 73 человек, заявили в министерстве здравоохранения республики.
ИА Красная Весна вчера в 16:05
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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Происшествия

В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты

Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru 06:10
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Политика

Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая является бывшей сотрудницей вице-президента США Джо Байдена, написала на него заявление в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах в 1993 году.
iReactor вчера в 12:17
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Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
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Происшествия

Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука

Чита.Ру 20:14
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Наука

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
3
Общество

Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса

Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ 20:27
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Религия

Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда".
Москва 24 вчера в 20:49
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Общество

Роспотребнадзор создал памятку о правах потребителей в условиях пандемии коронавируса

Роспотребнадзор разработал справочный материал по вопросам защиты прав потребителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 20:59
Здоровье

The National Interest (США): меры, принимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, проливают свет на ее сильные и слабые стороны (The National Interest)

По данным на 9 апреля в России было выявлено 11 917 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на основании более миллиона проведенных тестов, и каждые два-три дня эти цифры удваиваются.
ИноСМИ 12:31
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Общество

32 жителей Приморья эвакуировали из Сеула

Сегодня, 12 апреля, из аэропорта Сеула во Владивосток эвакуированы российские туристы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 05:25
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Спорт

Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов.
Вести.Ru 14:45
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Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб находится под угрозой банкротства

Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства.
Газета.Ru 21:10
Политика

Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Наука

Первыми через Атлантический океан переправились древние обезьяны

Африканские обезьяны переплыли Атлантический океан на плотах из растительности около 34 миллионов лет назад.
ИА Красная Весна 10 апреля в 17:37
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Здоровье

Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива.
ФедералПресс 20:47
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Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM 16:27
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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