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Энергетика API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.

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Здоровье В Бурятии число зараженных коронавирусом достигло 73 человек Количество граждан в республике Бурятия, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 11 апреля достигло 73 человек, заявили в министерстве здравоохранения республики. 63

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Общество 32 жителей Приморья эвакуировали из Сеула Сегодня, 12 апреля, из аэропорта Сеула во Владивосток эвакуированы российские туристы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 1

Спорт Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов. 2

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