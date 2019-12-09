РПЛ

ЧемпионатЧемпионатАкинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 декабря
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода или не хотят его видеть.
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