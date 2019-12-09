В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода или не хотят его видеть.

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