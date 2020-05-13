Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.

с чего всё началось

Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в сети Instagram в связи с санкциями США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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