Политика
ИнтерфаксАккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в сети Instagram в связи с санкциями США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.РИА Новости03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Космос
Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту
Отдельно министр отметила, что на борту орбитального беспилотника в его шестом полёте будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полетов X-37.
ANNA-News 10 мая в 11:09
Армия и оружие
Минобороны подготовилось к изменению порядка призыва в армию
Ранее сообщалось, что призывные комиссии в 2020 году пройдут в особом режиме, направленном на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Deita.ru вчера в 23:15
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета 06:06
Политика
Лавров: США пытаются навязать свой миропорядок на фоне пандемии
На Смоленской площади полагают, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение глобального миропорядка, "основанного на правилах", которые устанавливаются самими американцами.
Российская газета 06:52
Наука
В Болгарии найдены самые древние кости Homo sapiens в Европе
Элементы костей и коренной зуб, найденные учеными в Болгарии, продемонстрировали, что первые представители раннего вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад попали в европейскую часть, остававшуюся оплотом древних неандертальцев.
Evo-rus.com 01:26
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Экономика
Путин предложил запустить кредитную программу поддержки занятости
В понедельник, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к населению предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Форпост Северо-Запад 11 мая в 10:15
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Общество
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
Политика
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Два крупных предприятия строятся в Тверской области
Афанасий-бизнес 06:04
Политика
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат
Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Происшествия
«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
«Победа» возобновит полеты 1 июня
Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
Газета.Ru 11 мая в 10:03
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
Рекордного минимума достигнет на этой неделе в США количество нефтяных и газовых буровых установок, поскольку энергетическая отрасль сокращает объемы производства и расходы на фоне рухнувшего спроса на нефть, сообщает Reuters.
OilCapital.ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Джиган рассказал о лечении в клинике для наркозависимых
Исполнитель рассказал о пережитом в клинике во время прямого эфира с лидером Black Star Тимати.
Наша версия 06:36
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49