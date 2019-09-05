Политика

News.ruNews.ruАккаунт Поклонской в Facebook заблокировали из-за поста о Захарченко

Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвящённый памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней, — написала Поклонская в своём Telegram-канале. По её мнению, администрация социальной сети демонстрирует практику цензуры и является ангажированной.
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Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста о главе ДНР

Московский Комсомолец11:04

У Поклонской нет желания наказывать Facebook за трусость и «политическую зависимость»

Царьград09:55

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

РИА Новости07:46

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru07:59

Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

ТАСС07:49

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской

Вести Крым07:13
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Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда вчера в 02:00
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Происшествия

В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Хоккей

Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню

Чемпионат 16:18
Шоу-бизнес

Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах

Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.
Пятый канал 18:31
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.
Известия 16:34
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Общество

Оптом дешевле: как власти Приамурья смогут бесплатно накормить всех младшеклассников

Некоторые кормят за 8 рублей По закону на питание одного ребенка, проживающего в южных территориях Приамурья, выделяется 20 рублей в день, в северных — 30 рублей (законодатели посчитали: продукты на севере значительно дороже).
Амурская правда 04:30
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Общество

Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы

Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей.
Телепрограмма 17:16
Здоровье

Названы самые опасные для жизни предметы быта

В число опасных веществ и предметов попали: посуда с тефлоновым покрытием, пластиковая посуда, радон, а также противопожарный состав, способный вызвать рак щитовидной железы.
Ferra 08:32
Авто

GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей

Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Общество

Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 06:28
Космос

Эфиопия запустит первый космический спутник

Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.
REGNUM 04:18
Космос

И все-таки жизнь на Венере есть

Комсомольская правда 13:15
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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