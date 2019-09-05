Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвящённый памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней, — написала Поклонская в своём Telegram-канале. По её мнению, администрация социальной сети демонстрирует практику цензуры и является ангажированной.

Аккаунт Поклонской в Facebook заблокировали из-за поста о Захарченко

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