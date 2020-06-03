Общество
Российская газетаАккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»
Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации. На страницу Рогозина подписано большое количество людей (более 766 тысяч), поэтому было решено использовать это для дополнительного продвижения новостей "Роскосмоса".
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Политика
США расширили санкционный список по Кубе
США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
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Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
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Транспорт
Глава РЖД приедет в Мурманск из-за обрушения моста
3 июня состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова в Мурманскую область.
Мурманский вестник вчера в 16:15
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия 17:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник 01:11
Политика
Байден опережает Трампа на 10 пунктов в предвыборной гонке
Согласно опросу, бывший вице-президент США Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на 10 пунктов перед грядущими всеобщими выборами, которые пройдут в ноябре.
Век 09:00
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru 18:23
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Футбол
Семин может возглавить тульский «Арсенал»
Piter.tv вчера в 08:10
Наука
Как солнечная геоинженерия может влиять на штормы
Evo-rus.com 04:53
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь.
РИА Новости 19:36
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Авто
Kia представил обновленный Kia Picanto
Компания KIA представила обновленный KIA Picanto для европейского рынка.
Автоновости дня 03:29
Экономика
На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией.
ФАН 16:50
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета 12:44
Армия и оружие
Как испытают вакцину на военных добровольцах: срочников не звали
В цивилизованных странах, почему-то сперва на мышах испытывают, а у нас сразу на бедных призывниках-срочниках.
Московский Комсомолец 13:02
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Футбол
Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба
Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
Армия и оружие
Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался проводить мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пока в стране присутствуют военные Турции.
Политическая Экспертиза 17:40
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58