Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации. На страницу Рогозина подписано большое количество людей (более 766 тысяч), поэтому было решено использовать это для дополнительного продвижения новостей "Роскосмоса".

Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»

Политика Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции. 478

Политика США расширили санкционный список по Кубе США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.

Экономика Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов «Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон. 2

Политика Байден опережает Трампа на 10 пунктов в предвыборной гонке Согласно опросу, бывший вице-президент США Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на 10 пунктов перед грядущими всеобщими выборами, которые пройдут в ноябре. 26

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 206

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 1

Футбол Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.

Происшествия На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь.

Происшествия Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. 812

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 241

Авто Kia представил обновленный Kia Picanto Компания KIA представила обновленный KIA Picanto для европейского рынка.

Экономика На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией. 1

Политика Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. 1,1K