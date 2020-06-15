Политика
Life.ruАккаунт конкурса «Лидеры России» заблокирован в Twitter
Социальная сеть "Твиттер" заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
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Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Политика
Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для возможного обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, есть межгосударственные механизмы, однако пока в вопросе можно «поставить многоточие».
РБК 17:41
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
Здоровье
Снятие ограничений начали в Архангельской области
Первый этап снятия ограничительных мер стартует в Архангельской области, за исключением Северодвинска, где зарегистрировано 45% всех заболевших COVID-19 в регионе.
DP.RU 14:15
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 01:22
Общество
В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса
Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
Росбалт 12:45
Интернет
В WhatsApp появилась функция электронных платежей
Американская компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, запустила в нем сервис денежных переводов.
Известия 18:11
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик»
Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.
Soccer.ru 19:49
Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Происшествия
Российского адвоката арестовали по подозрению в похищении сына коллеги
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.
Lenta.ru 16:38
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru 18:02
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Рейтинг составлялся на основании данных владельцев машин, которые пользуются ими с момента покупки и не проехали свыше 100 тыс. км. Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на немецкое издание, меньше всего обращений в первые 100 тыс. км у владельцев Seat Ateca с турбированным 1,4-литровым агрегатом.
Tvoe-avto.com вчера в 13:50
Происшествия
Первый медик скончалась от коронавируса на Камчатке
На Камчатке от коронавируса скончался первый медицинский работник, это фельдшер станции скорой помощи Петропавловска.
ИА Камчатка 19:43
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
Космос
В NASA назвали 6 подходящих для будущей колонизации планет
ToDay News Ufa 15:54
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Футбол
Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
Sport.ru 07:58
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ Якупов перешел в «Амур»
ProstoProSport вчера в 06:00
Общество
Сегодня черногорские выпускники получили аттестаты
Черногорск-Информ 04:21
Здоровье
В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса
В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
NewsProm.Ru 07:44
Общество
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06
Общество
Плющенко резко ответил на критику Навального
RT на русском 16:37
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24