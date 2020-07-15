Аккаунты Байдена и Безоса взломаны в Twitter.

Аккаунты Байдена и Безоса взломаны в Twitter

Общество Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. 49

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