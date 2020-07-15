Технологии

РЕН ТВРЕН ТВАккаунты Байдена и Безоса взломаны в Twitter

Аккаунты Байдена и Безоса взломаны в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать
Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
748
Общество

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
49
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
323
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 10:51
243
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
70
Общество

В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
65
Здоровье

Норильчане пожаловались на плачевное состояние медицины

Прима 08:34
3
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
137
Здоровье

Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
4
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
37
Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове 18:41
276
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
159
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
39
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
612
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
454
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
85
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:3

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
16
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
127
Общество

Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян

15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск 12:15
440
Здоровье

Мирзиёев объявил выговоры главам Ташкента и Минздрава за рекорды по умершим от COVID-19

Хоким (глава администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов получили выговоры от президента Шавката Мирзиёева за «ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса», сообщает его пресс-служба.
Фергана 15:39
Футбол

За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей

Спорт день за днем 16:49
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
87
Происшествия

На Камчатке возбудили дело из-за варварской добычи золота у реки Быстрой

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского лесничества.
Кам 24 17:30
Футбол

«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно оформил чемпионство

В матче 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл в родных стенах "Спортинг".
Газета.Ru 19:02
Армия и оружие

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
54
Культура

Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма

Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
2
Театры

Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова

Согласно мнению Женовича, конфликтной ситуации на сборах не наблюдалось. Этим глава поделился в интервью новостному источнику ТАСС.
CT news 15:56
2
Происшествия

Мошенники заработали на сим-картах

Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.
Коммерсантъ 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное