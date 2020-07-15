Технологии
РЕН ТВАккаунты Байдена и Безоса взломаны в Twitter
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Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 10:51
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо вчера в 04:51
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове 18:41
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск 12:15
Здоровье
Мирзиёев объявил выговоры главам Ташкента и Минздрава за рекорды по умершим от COVID-19
Хоким (глава администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов получили выговоры от президента Шавката Мирзиёева за «ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса», сообщает его пресс-служба.
Фергана 15:39
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем 16:49
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело 15:31
Происшествия
На Камчатке возбудили дело из-за варварской добычи золота у реки Быстрой
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского лесничества.
Кам 24 17:30
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно оформил чемпионство
В матче 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл в родных стенах "Спортинг".
Газета.Ru 19:02
Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Согласно мнению Женовича, конфликтной ситуации на сборах не наблюдалось. Этим глава поделился в интервью новостному источнику ТАСС.
CT news 15:56
Происшествия
Мошенники заработали на сим-картах
Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.
Коммерсантъ 17:03